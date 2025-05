O Nottingham Forest, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, empatou a um golo na visita ao Crystal Palace, esta segunda-feira, no jogo que encerrou a 35.ª jornada da Premier League.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, o Crystal Palace inaugurou o marcador por Eberechi Eze, de penálti, aos 60 minutos.

Porém, o Nottingham Forest conseguiu empatar aos 64 minutos, com um golo de Murillo, que desvio de forma subtil, mas decisiva, um remate de Neco Williams, na sequência de um canto do lado direito.

O extremo português Jota Silva foi suplente não utilizado na equipa do Nottingham, que ocupa o sexto lugar, com 61 pontos, menos dois do que Chelsea e Newcastle, ambos com 63, em lugares de acesso à Liga dos Campeões. Também próximo está o Manchester City, terceiro classificado com 64 pontos. O Crystal Palace soma agora 46 pontos, no 12.º lugar.