O tenista sérvio Novak Djokovic, vencedor das ATP Finals no domingo, encontrou, após a final com Jannik Sinner, em Turim, o futebolista português Rafael Leão e o argelino Ismaël Bennacer, ambos jogadores do Milan.

Num cumprimento caloroso, com um abraço entre ambos, Leão perguntou então a Djokovic como é que o sérvio estava e recebeu uma resposta à altura. Pelo menos, no aspeto físico.

«A velocidade? Está quase como a tua», brincou Djokovic, de 36 anos, para o português de 24 anos.

«Está tudo bem. Quando se vence, não se está cansado. Obrigado por estar aqui», disse depois Djokovic.

«Voltei hoje [ndr: domingo] de Portugal e vim direto cá», respondeu-lhe Leão, atirando ainda que espera ver Djokovic em breve em San Siro. «Força Milan, sempre», rematou Djokovic, antes de tomar a iniciativa para uma fotografia a três.

De recordar que Rafael Leão foi dispensado da seleção portuguesa antes dos jogos com Liechtenstein e Islândia e já não viu ao vivo o encontro de Portugal em Alvalade, no domingo.