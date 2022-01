O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta segunda-feira que as normas sanitárias associadas à covid-19 são para cumprir e se o tenista Novak Djokovic, deportado da Austrália, quiser jogar em Espanha, tem de cumprir as regras em vigor no país.

O chefe do Governo espanhol referiu-se à controversa expulsão de Djokovic da Austrália numa conferência de imprensa depois de uma reunião que teve em Madrid com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. «Se essas são as normas que o governo australiano aprovou, elas têm de ser cumpridas. Absoluto respeito e apoio às decisões que foram tomadas», afirmou Pedro Sánchez, frisando que qualquer atleta que aspire a competir em solo espanhol tem de «cumprir as normas sanitárias espanholas».

Pela sua parte, o chanceler alemão apontou que cada país estabelece as suas próprias regras face à pandemia para proteger a saúde dos seus cidadãos, as quais devem ser respeitadas. «Não importa quem seja», salientou Scholz, sublinhando que a Austrália tem regras que não são, por exemplo, as da Alemanha, mas que são decididas usando a sua soberania e que devem ser aplicadas a todos os que entram no país.

Três juízes do Tribunal Federal australiano confirmaram uma decisão tomada na sexta-feira passada pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio Novak Djokovic, que não está vacinado contra a covid-19, por motivos de interesse público. A ordem de deportação inclui também, geralmente, uma proibição de três anos de entrar no país, algo que deve suceder no caso do atleta sérvio, atual número um do ranking mundial ATP.

Djokovic chegou a Melbourne a 5 de janeiro, com uma isenção médica que lhe permitiria jogar no Open da Austrália sem estar vacinado contra a covid-19, mas o visto foi posteriormente cancelado pelas autoridades alfandegárias.

Esta segunda-feira, Djokovic já voltou à Sérvia, tendo aterrado em Belgrado a meio da manhã, sensivelmente ao mesmo tempo em que ficou a saber que pode ter a presença em Roland Garros em risco, fruto da redefinição de regras associadas à covid-19 por parte do Governo gaulês.