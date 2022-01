O tenista sérvio Novak Djokovic deixou há instantes o tribunal, na manhã desta segunda-feira, final de tarde na Austrália, em Melbourne.

Esta segunda-feira, um tribunal australiano ordenou a libertação do atual número um do ranking mundial ATP, que estava retido desde quinta-feira em Melbourne.

O juiz Anthony Kelly ordenara ao Governo australiano a libertação de Djokovic, assim como a devolução do passaporte e bens pessoais do sérvio, bem como o pagamento das despesas legais de Djokovic, com consequente possibilidade de disputar o Open da Austrália.

Djokovic saiu numa viatura cercada por forças de segurança, que controlavam centenas de pessoas que estavam próximas, algumas com bandeiras e adereços sérvios, em apoio ao atleta. Pôde mesmo ouvir-se cantar, repetidamente, «Nole livre».

No entanto, e como também foi possível ver em imagens a partir do local, o ambiente tornou-se tenso em alguns momentos. A determinada altura, a polícia reagiu para dispersar várias pessoas que estavam próximas da viatura, alegadamente com gás pimenta, de acordo com alguns relatos já recolhidos no local.

Por outro lado, o irmão de Novak Djokovic reagiu nos últimos minutos à situação e afirmou, citado por meios sérvios, que o governo federal australiano pretende deter de novo o jogador. «A última informação é que querem detê-lo», afirmou Djordje Djokovic, à TV Prva.