Nuno Campos, do Zalaegerszeg, foi eleito o melhor da oitava jornada do campeonato da Hungria.

Depois de quatro jogos sem vencer, o técnico português goleou este sábado o Kazincbarcikai, por 5-0.  No que toca ao campeonato, o Zalaegerszeg está em 10.º lugar, com quatro empates e três derrotas.

Ao longo da carreira, o treinador de 50 anos já trabalhou em vários clubes como adjunto, porém apenas no Tondela e Santa Clara assumiu o comando técnico. Na Hungria vive a terceira experiência como treinador principal (fora os sub-20 do Flamengo, entre maio de junho de 2025).

