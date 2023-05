Nuno Espírito Santo não vai poder contar com Zakaria Al-Hawsawi para a reta final da temporada do Al-Ittihad, depois de o lateral-esquerdo ter sido suspenso por seis jogos pelo Comité Disciplinar da Federação Saudita.

O castigo está relacionado com os incidentes na vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Shabab (2-1). Já em tempo de descontos, o pupilo do técnico português cuspiu no polaco Grzegorz Krychowiak e foi expulso.

Além da suspensão, Al-Hawsawi foi multado em quase 15 mil euros.