Logo após o triunfo desta quinta-feira diante do Al Riyadh (4-0), Nuno Espírito Santo fez questão de esclarecer as notícias dos últimos dias que davam conta de um alegado mal-estar entre o treinador português e Karim Benzema no Al Ittihad.

«Desculpem, mas antes de começarem com as questões sobre a análise ao jogo, quero esclarecer algo. Li na imprensa que a minha relação com o Karim [Benzema] não era boa. Quem me conhece sabe que, claro, isto é uma treta [bullshit]. A minha relação com todos os jogadores é boa, temos um grupo forte, estamos felizes com todos os jogadores, estamos felizes que o Karim esteja aqui connosco. Ele está feliz, podem ver isso em campo, está a desfrutar de jogar pelo Al Ittihad. Percebo de onde isto vem, mas somos um grupo forte, um grupo muito, muito forte», disse o técnico luso perante os jornalistas.

Refira-se que a imprensa internacional avançou que o Al Ittihad vivia um clima de tensão depois de uma alegada conversa entre Nuno Espírito Santo e Benzema, onde o treinador teria dito ao francês que este não encaixava no seu sistema de jogo.

As declarações de Nuno Espírito Santo: