Os futebolistas portugueses Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Nuno Tavares (Arsenal) e Tiago Tomás (Estugarda) surgem em destaque no mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira, que estima os possíveis valores mais altos numa futura transferência para 50 jogadores que ainda não cumpriram 23 anos e fizeram, em 2021/2022, a estreia numa das cinco principais ligas europeias, as “big-5” (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália).

Nuno Mendes é o português em maior destaque, sendo o quarto nome da lista geral com o valor estimado mais alto, avaliado em 53 milhões de euros, caso fosse transferido nesta altura.

Já Nuno Tavares surge na 27.ª posição, com um valor estimado de transferência de 15,7 milhões de euros, enquanto Tiago Tomás aparece em 33.º nesta hierarquia, com uma avaliação de 13,9 milhões de euros.

A lista é liderada destacadamente por Josko Gvardiol, do Leipzig: 96,2 milhões de euros para o central croata que, se fosse transferido por este valor, poderia mesmo bater o recorde de transferência no futebol por um defesa. O pódio fica completo com outro jogador do Leipzig, Dominik Szoboszlai e por Pablo Gavi, do Barcelona.

Os 50 futebolistas em questão (Valor em milhões de euros, nome, clube, contrato, idade):