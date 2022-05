Os portugueses Nuno Mendes e Fábio Carvalho estão entre os dez futebolistas com menos de 20 anos que, a nível mundial, mais experiência de jogo ganharam ao longo do primeiro semestre do ano, indica o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta segunda-feira.

Nuno Mendes, lateral do Paris Saint-Germain, clube no qual cumpriu a primeira época em 2021/22, realizou um total de 1543 minutos em 2022 e surge no quinto lugar de uma lista total de 100 atletas composta pelo CIES.

Fábio Carvalho, médio que jogou em 2021/22 pelo Fulham e que vai prosseguir a carreira no Liverpool, surge na sétima posição, tendo realizado 2360 minutos no presente ano civil. Carvalho é mesmo o primeiro jogador desta hierarquia fora das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, França).

A lista tem Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, no primeiro lugar.

O CIES indica que o ranking foi estabelecido «de acordo com o método do capital de experiência, que tem em conta os minutos jogados em jogos oficiais e o nível desportivo» em cada campeonato.

Nesta lista, nota ainda para outros nomes portugueses, ou que atuam em clubes portugueses. O brasileiro Yan Couto, do Sporting de Braga, surge na 18.ª posição. Há ainda os portugueses Rodrigo Gomes (Sp. Braga, 25.º), Tiago Tomás (Estugarda, 26.º) e Miguel Maga (V. Guimarães, 33.º).

O top-20 (Lugar, Nome, Clube, Idade, Minutos):