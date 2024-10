O treinador do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, falou esta sexta-feira da evolução do internacional português Nuno Mendes na equipa francesa, falando de um jogador valioso e que pode dar muito ao PSG tanto no ataque como na defesa.

«É muito fácil de definir, é um lateral com capacidades técnicas e físicas de topo, creio que com uma boa interpretação do jogo e com capacidade para melhorar muito. Ainda é muito jovem, embora já tenha vários anos ao mais alto nível», disse Luis Enrique, em conferência de imprensa, antes do jogo com o Estrasburgo, quando questionado pelo papel do ex-Sporting na equipa e onde é que gostaria que ele melhorasse, tendo em conta os seus atributos.

«Queremos que ele tenha um bom posicionamento no ataque e na defesa, que no ataque possa dar mais coisas à equipa. A atacar é um jogador diferenciado, pela sua velocidade, pela qualidade, pelos cruzamentos. Espero poder contribuir com coisas positivas para o Nuno Mendes, para ele evoluir como jogador, tanto a nível ofensivo, como a nível defensivo», prosseguiu.

«Mas é evidente que estamos a falar de um jogador notável e destacado, concluiu Luis Enrique, sobre Nuno Mendes, de 22 anos.

O PSG recebe o Estrasburgo a partir das 20 horas de sábado, em jogo da 8.ª jornada da liga francesa.