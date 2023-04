O PSG perdeu na receção ao Lyon, no último domingo, e as críticas ao treinador Christopher Galtier subiram de tom. No final da partida, Nuno Mendes respondeu de forma curiosa à questão acerca do futuro do técnico gaulês no clube.



«Não me foco nisso. O meu trabalho é jogar. A parte do treinador é controlada pelo staff. Estamos aqui para jogar. Não somos nós que damos o salário ao mister nem que tomamos decisões. Estamos em campo para jogar. O treinador coloca-nos a jogar e temos de responder. Não temos de nos preocupar com mais nada», referiu, em declarações reproduzidas pela RMC Sport.



O internacional português assumiu ainda que o campeão francês não vive um bom momento. «É um momento difícil. A equipa não está muito bem. Entrámos com vontade de ganhar o jogo. A arbitragem não é desculpa. Fizemos o que foi possível para ganhar, mas não conseguimos», confessou.



O PSG lidera a Ligue 1 com 66 pontos, mais seis que Marselha e Lens, mas já foi eliminado da Liga dos Campeões e da Taça de França.