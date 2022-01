Lyon e Paris Saint-Germain empataram na noite deste domingo a uma bola, no penúltimo jogo da 20.ª jornada da primeira liga francesa.

O primeiro golo do encontro foi para o Lyon e entre brasileiros. Bruno Guimarães colocou para Lucas Paquetá, que bateu Keylor Navas para o 1-0 aos sete minutos de jogo.

Com o português Nuno Mendes a titular, o PSG respondeu para o resultado final já na segunda parte e dentro do último quarto de hora do encontro: Thilo Kehrer assinou o 1-1 final, que se traduziu no quarto empate nas últimas cinco jornadas para os parisienses.

Com este resultado, o PSG soma 47 pontos e tem mais 11 do que Nice e Marselha, as equipas que atualmente completam o pódio no campeonato. O Lyon é 11.º, com 25 pontos.

Também este domingo, o Mónaco, com Gelson Martins, empatou na estreia do novo treinador.

O resumo do jogo: