O Paris Saint-Germain venceu na noite deste sábado na deslocação a Nantes, por 3-0, em jogo da 6.ª jornada da primeira liga francesa.

O marcador foi aberto aos 18 minutos, por Kylian Mbappé, que concluiu uma jogada iniciada numa recuperação de Pablo Sarabia, seguida de uma assistência de Lionel Messi, com um belíssimo remate para o 0-1.

Pouco depois, uma falta duríssima de Fábio sobre Vitinha deu origem a um cartão vermelho direto ao jogador do Nantes aos 24 minutos e à saída de Vitinha por lesão, para a entrada de Renato Sanches (34m).

Na segunda parte, uma bela assistência de Lionel Messi foi aproveitada por Mbappé para o bis na conta pessoal e o 0-2 no marcador, aos 54 minutos, isto numa altura em que Nuno Mendes já estava em campo (entrou ao minuto 47).

E foi precisamente o lateral-esquerdo português ex-Sporting a fazer o terceiro golo dos parisienses, aos 68 minutos, numa insistência do PSG na área, com um remate certeiro de pé esquerdo.

O único dos quatro portugueses do PSG a fazer os 90 minutos foi Danilo, no meio-campo.

Com este resultado, o PSG continua na liderança partilhada com o Marselha, com 16 pontos: o adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões também já tinha ganho este sábado, assim como o Lyon, no regresso de Anthony Lopes à baliza.

(Imagens vídeo Eleven Sports)