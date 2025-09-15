O Vasco da Gama, com o extremo português Nuno Moreira a titular, empatou na noite de domingo (já madrugada desta segunda-feira em Portugal) ante o Ceará, 2-2, em jogo da 23.ª jornada do Brasileirão.

A equipa da casa deixou escapar a vitória já bem perto do apito final, para lá do minuto 90, sofrendo o 2-2 quando estava em superioridade numérica em campo.

Num belo golo de livre direto, Philippe Coutinho deu vantagem ao Vasco, aos 12 minutos, com Antonio Galeano a empatar pouco depois, ao minuto 16. O intervalo chegou com o 1-1 no marcador e só na segunda parte, já na reta final, houve mais golos.

Ao minuto 80, Carlos Cuesta devolveu a vantagem ao Vasco, já com o Ceará reduzido a dez jogadores fruto da expulsão de Rodriguinho (72m). Porém, Pedro Henrique fez mesmo o 2-2, aos 90+5m, valendo um ponto ao Ceará, que teve Rafael Ramos como suplente não utilizado.