O Marselha arrancou com uma vitória na primeira liga francesa 2022/23, ao bater o Stade de Reims no Vélodrome, por 4-1, num jogo marcado pelo golo e por uma bela exibição do lateral-esquerdo português Nuno Tavares, na estreia em jogos oficiais pelo clube gaulês.

A equipa da casa chegou à vantagem aos 13 minutos, com um autogolo de Faes.

O 2-0 chegou em cima do intervalo, por Nuno Tavares, após uma jogada individual pela esquerda. O lateral cedido pelo Arsenal puxou para dentro e rematou com o seu pior pé, o direito, fazendo a bola entrar forte e colocada ao segundo poste.

O belo golo de Nuno Tavares:

Na segunda parte, Luis Suárez deu rótulo de goleada ao triunfo dos comandados pelo croata Igor Tudor, com golos aos 75 aos aos 90+4m. Pelo meio, Folarin Balogun fez o único golo dos visitantes, ao minuto 84.

Foi o jogo que encerrou a primeira jornada, antecedido, a meio da tarde, do triunfo do Lorient (0-1) na visita ao Rennes.

Ao início da tarde houve mais cinco jogos, com nota especial para o triunfo do Lille de Paulo Fonseca.