A estreia de Nuno Tavares com a camisola do Marselha, neste domingo ante o Milan, teve vários momentos dignos de registo.

Depois de ser expulso após dois minutos em campo e de ver o árbitro a voltar atrás na decisão, o internacional sub-21 português deu-se a conhecer aos adeptos do emblema francês da melhor forma. Andrei Coubis foi pressionar o lateral-esquerdo e acabou por levar um túnel - ou uma cueca, se preferir - irrepreensível, para delírio do público do Vélodrome.

Ora veja: