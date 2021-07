Noah Gesser, futebolista de 16 anos pertencente aos quadros do Ajax desde 2018, morreu vítima de um acidente de viação sofrido na noite desta sexta-feira.

Na mesma viatura seguia o irmão do jovem jogador, que também não resistiu aos ferimentos.

O Ajax comunicou que será cumprido um minutos de silêncio nos jogos das várias equipas do clube. No Sportpark de Toekoms, centro de treinos do emblema de Amesterdão, a bandeira está a meia-haste.

Nascido a 27 de fevereiro de 2005, Noah Gesser ia integrar a equipa sub-17 do Ajax nesta temporada.