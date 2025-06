Bernard Lacombe, antigo futebolista francês, morreu ontem aos 72 anos. O anúncio foi feito pelo Lyon, clube da cidade local de Bernard.

Pode ler-se no comunicado: «Todos os nossos pensamentos estão com sua família e entes queridos, assim como com os fãs do Olympique Lyonnais e do futebol.»

Como jogador, Bernard Lacombe fez carreira sempre em França. Estreou-se como profissional no Lyon na época 1969/70, mais tarde em 1978/79 esteve no Saint-Étienne, para no ano seguinte transferir-se para o Bordéus, onde viria a terminar a sua carreira em 1970.

Lacombe marcou 149 golos pelo Lyon e é o terceiro maior goleador da história do clube. Foi também treinador do Lyon, de 1996 a 2000.

Bernard Lacombe fez 38 jogos ao serviço da seleção francesa, disputou os Campeonatos do Mundo na Argentina 1978 e Espanha 1982, além do Euro 1984 ganha pelos gauleses, que foram os anfitriões do evento.