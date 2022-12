O futebol francês está de luto pela morte de Adel Santana Mendy.



O jogador de 22 anos alinhava no Aubagne, clube que milita na quarta divisão do futebol francês. De acordo com o jornal «La Provence» o jovem foi assasinado em Marselha, na última sexta-feira.



«Foi com muita tristeza que o AFC foi informado do trágico desaparecimento de Adel Santana Mendy. Ele deixará um grande vazio e será para sempre um de nós», escreveu o clube nas redes sociais.



Mendy fez a formação no Marselha e teve ainda uma experiência em Inglaterra. Passou UE Sant Julià, de Andorra, e ainda por Côte Bleue e Marignane-Gignac, formações dos escalões inferiores do futebol gaulês.