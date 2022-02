O futebol grego está de luto pela morte de Alexandros Lampis.



O jogador de 21 anos entrou em paragem cardiorrespiratória ainda nos primeiros cinco minutos do jogo entre o Ilioupoli e o Ermionida, disputado na passada quarta-feira e referente à terceira divisão do futebol helénico. A falta de um desfibrilhador no recinto de jogo e o atraso na chegada de uma ambulância ao local acabaram por ditar a tragédia, segundo a imprensa grega.



O falecimento de Alexandros Lampis acabaria por ser confirmado pelo Ilioupoli nas redes sociais.