Faleceu, na sexta-feira, o antigo futebolista Stephen Tataw, capitão da seleção dos Camarões que fez a melhor prestação de sempre num Mundial, em 1990.

A Federação de Futebol dos Camarões (Fecafoot) confirmou o óbito, numa nota oficial pelas redes sociais.

Tataw fez carreira no país natal, ao serviço do Tonnerre Yaoundé e do Olympic Mvolye e passou ainda pelos japoneses do Sagan Tosu.

No Mundial de 1990, foi um dos obreiros da chegada aos quartos de final, ao lado de, por exemplo, Roger Milla. Os africanos acabaram eliminados nos quartos de final, no Estádio San Paolo, em Nápoles, pela Inglaterra.