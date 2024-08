Somam-se as reações à morte inesperada de Juan Izquierdo, defesa do Nacional de Montevideu que morreu após sentir-se mal numa partida entre o São Paulo e o clube uruguaio, onde alinha Sebastián Coates.

O emblema partilhou nas redes sociais um emotivo vídeo que mostra alguns momentos do atleta, que tinha 27 anos, com os colegas. Izquierdo jogava no Nacional desde 2022, com um breve empréstimo ao Liverpool Montevideu pelo meio.

Juan Manuel Izquierdo morreu em São Paulo nesta terça-feira, cinco dias depois do sucedido, em decorrência de morte encefálica. Izquierdo teve uma paragem cardiorrespiratória associada a arritmia cardíaca, informou o Hospital Israelita Albert Einstein, da cidade brasileira.

A trasladação do corpo para o velório e funeral será feita por um avião da Força Aérea Uruguaia. Izquierdo fez carreira sempre no Uruguai, com exceção de um curto empréstimo no México, em 2021.