Christian Obodo, jogador que passou pela Olhanense em 2013/14, foi raptado em Warri, no sul da Nigéria.



Segundo o ex-internacional nigeriano, o episódio teve lugar no último domingo. Dois indivíduos armados entraram no carro do antigo futebolista de 36 anos, expulsando a sua namorada da viatura.



«Empurraram a minha namorada para fora do carro. Eram dois homens, armados, e havia um terceiro, também armado, num carro atrás. Mandaram-me estar calado, caso contrário, matavam-me», contou à agência France-Presse.



Os raptores conduziram sem destino «durante várias horas» até que Odobo conseguiu escapar, quando estes pararam para conversar com o cúmplice que seguia na outra viatura.



«Olhei para trás, senti que estavam um pouco relaxados e fugi (...). Não me magoaram nem me roubaram nada», relatou.



De resto, o porta-voz da polícia nigeriana, Onome Onowakpoyeya, explicou que está a decorrer uma investigação, mas que os autores do crime ainda não foram encontrados.



Esta foi a segunda vez que Obodo foi raptado no espaço de oito anos na zona de Warri. Da primeira vez, o antigo jogador de Fiorentina, Udinese e Lecce, foi raptado e acabou salvo pelas autoridades policiais passado um dia.