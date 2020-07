O já campeão Olympiakos, orientado pelo português Pedro Martins, venceu esta quarta-feira na casa do OFI, por 3-1, em jogo da nona e penúltima jornada da fase final da primeira liga da Grécia.

Fortounis bisou, com golos aos dez e 61 minutos. Pelo meio, ainda na primeira parte, Randjelovic fez o segundo tento da equipa, ao minuto 28. Cafú, com uma assistência para golo, foi o único português a alinhar na equipa do Pireu, como titular. Ricardo Vaz foi suplente utilizado no OFI, que reduziu aos 90+5', por Deligiannidis.

No outro jogo da tarde desta quarta-feira, o Aris, com Bruno Gama e Hugo Sousa, perdeu na receção ao Panathinaikos, por 1-0.