Ole Gunnar Solskjaer já não é treinador do Besiktas, confirmou o clube turco, na noite desta quinta-feira.

Cerca de uma hora e meia depois da eliminação no play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência – que deixa o Besiktas fora das competições europeias em 2025/26 – o Besiktas informou da saída do treinador norueguês, que tinha contrato até ao fim da época.

«O nosso contrato com o técnico Ole Gunnar Solskjaer foi rescindido após decisão tomada na reunião do Conselho de Administração. Após a reunião, o nosso presidente, Serdal Adali, agradeceu a Solskjaer pelos seus serviços prestados até ao momento», refere o Besiktas, em comunicado.

O Besiktas, com os portugueses João Mário e Rafa Silva no onze inicial, perdeu esta quinta-feira, em casa, ante o Lausanne-Sport, por 1-0, depois da derrota por 2-1 na Suíça.

O fracasso europeu é comum a David Jurásek e a Orkün Kökcü, jogadores ex-Benfica que alinharam neste jogo, assim como o ex-Rio Ave Demir Tiknaz. Tiago Djaló, recente reforço do Besiktas, ainda não foi opção.