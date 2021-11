O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, defendeu esta segunda-feira que os futebolistas portugueses Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes estão sempre motivados para jogar, seja qual for o adversário, elogiando a «mentalidade vencedora» de ambos.

«Não importa o jogo que Ronaldo ou Bruno joguem, eles têm mentalidade vencedora e eles estão altamente motivados, como qualquer profissional pode estar. É por isso que eles chegaram ao mais alto nível. Não se trata de provar algo a alguém. Trata-se dos colegas de equipa, deles, do clube e dos adeptos», afirmou Solskjaer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Atalanta, com Bruno Fernandes a seu lado.

O técnico norueguês elogiou ainda o adversário da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, falando numa equipa com «estilo especial».

«O que eles fizeram nos últimos cinco anos foi memorável. É um bom clube, com boas pessoas», disse Solskjaer, que também abordou a saída do português Nuno Espírito Santo do comando técnico do Tottenham.

Solskjaer respondeu ainda às críticas de que tem sido alvo pelo seu trabalho. «As críticas podem fazer-te duvidar de ti mesmo, ou podes defender-te delas. Sempre gostei disso, continuem. Todos temos diferentes profissões e a profissão deles [ndr: comentadores] é darem a sua opinião. Não estou aqui para lutar com ninguém», frisou.