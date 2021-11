O futebolista Cristiano Ronaldo surge esta segunda-feira nas redes sociais com uma mensagem de louvor ao treinador Ole Gunnar Solskjaer, que no domingo deixou o comando técnico do Manchester United, elogiando o ser humano «excecional» que foi seu colega de equipa e técnico.

«Ele foi o meu avançado quando eu cheguei pela primeira vez a Old Trafford e foi o meu treinador desde que voltei ao Manchester United. Mas, mais do que isso, o Ole é um ser humano excecional. Desejo-lhe o melhor em tudo o que a vida lhe tenha reservado. Boa sorte, meu amigo. Mereces», pode ler-se, nas redes sociais do atleta luso de 36 anos.

Ronaldo e Solskjaer jogaram juntos no United entre 2003 e 2007. O reencontro no clube inglês aconteceu esta época, já com o norueguês de 48 anos ao comando da equipa de Manchester.