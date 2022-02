Oleksandr Zinchenko viveu emoções fortes antes do apito inicial do Everton-Manchester City.

O futebolista ucraniano, que tem assumido posições públicas contra a invasão russa, começou por cumprimentar o compatriota Vitaliy Mykolenko durante o aquecimento.

Já na entrada no relvado, os jogadores dos citizens traziam camisolas com mensagens a apelar ao fim da guerra, enquanto os do Everton surgiram acompanhados de bandeiras ucranianas.

Quando as equipas perfilaram nas quatro linhas, Zinchenko, no banco de suplentes, ficou lavado em lágrimas a assistir à homenagem que o Goodison Park rendeu à Ucrânia.

Ora veja: