O futebolista ucraniano do Manchester City, Oleksandr Zinchenko, enviou uma dura mensagem contra Vladimir Putin, no dia em que o líder russo ordenou a invasão à Ucrânia.

«Espero que tenhas a morte mais dolorosa, escumalha», escreveu numa publicação no Instagram, entretanto retirada.

Esta não é a primeira vez que o lateral dos citizens se manifesta quanto à tensão entre os dois países. Esta terça-feira, Zinchenko já tinha afirmado que a Ucrânia «pertence aos ucranianos e que ninguém poderá apropriar-se do país».

O jogador do Man. City também partilhou uma imagem do momento em que Roman Yaremchuk apontou o segundo golo do Benfica, diante do Ajax, e exibiu uma camisola com o tridente ucraniano.

Já o internacional russo Fedor Smolov, apelou à paz nas redes sociais.

«Sem guerra!», escreveu o futebolista do Dínamo de Moscovo, numa publicação acompanhada pelo emoji de um coração destroçado e uma bandeira da Ucrânia, além de uma imagem totalmente negra.

Note-se que o campeonato ucraniano foi suspenso e alguns jogadores, até, já pediram para deixar o país.