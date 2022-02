O futebolista ucraniano do Manchester City, Oleksandr Zinchenko, defendeu esta terça-feira que a Ucrânia «pertence aos ucranianos e que ninguém poderá apropriar-se do país», na sequência dos mais recentes acontecimentos com a Rússia.

A posição do lateral-esquerdo de 25 anos surge na sequência do anúncio do presidente russo, Vladimir Putin, que na segunda-feira reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, duas regiões separatistas pró-Rússia situadas na zona leste da Ucrânia.

«Todo o mundo civilizado está preocupado com a situação do meu país. Não posso ficar de fora e não transmitir a minha opinião. Na foto [ndr: que acompanha a publicação] - o meu país. O país onde nasci e cresci. Um país cujas cores defendo no cenário desportivo internacional. Um país que tentamos glorificar e desenvolver», refere Zinchenko, através da rede social Instagram.

O colega de equipa dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva promete «não desistir», deixando claro que a Ucrânia é «um país cujas fronteiras devem permanecer invioláveis e pertence aos ucranianos, pelo que ninguém poderá apropriar-se dele».

A tensão nas fronteiras aumentou de forma substancial na segunda-feira, com o reconhecimento pela Rússia da independência dos territórios ucranianos separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass. Além de ter assinado os decretos relativos ao reconhecimento de Lugansk e de Donetsk, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que as forças armadas russas poderão deslocar-se para aqueles territórios ucranianos em missão de «manutenção da paz».

A decisão foi condenada pela generalidade dos países ocidentais, cerca de oito anos depois de a Rússia ter anexado a península ucraniana da Crimeia, em 2014.

Final da Champions na Rússia e play-off do Mundial

Também devido à tensão política e militar entre Ucrânia e Rússia, a UEFA garantiu esta terça-feira que «está a acompanhar a situação», em alusão à final da Liga dos Campeões, que está marcada para 28 de maio, em São Petersburgo.

De igual modo, mas sobre as meias-finais do play-off de acesso ao Mundial 2022, a Polónia solicitou esclarecimentos à FIFA: os polacos vão jogar à Rússia por um lugar na final do play-off, num encontro agendado já para dentro de um mês, a 24 de março.

Por outro lado, em solo ucraniano, o encontro do Sporting ante o Dínamo Kiev, na casa da formação ucraniana, foi para já adiado pela UEFA.