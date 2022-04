O futebolista do Manchester City e internacional pela seleção da Ucrânia, Oleksandr Zinchenko, pediu este domingo, numa nova mensagem em relação à invasão russa ao território ucraniano, que as crianças do seu país sejam salvas e que parem o presidente russo, Vladimir Putin, neste conflito.

«Não só um futebolista ucraniano, mas também um cidadão ucraniano. O meu país está a defender-se das agressões russas, milhares de pessoas estão a morrer, as tropas russas já destruíram muitas cidades», começou por dizer, antes de dar um testemunho forte e tocante sobre uma família que perdeu a vida junto à região onde nasceu e cresceu.

«Bombas e cartuchos estão a chover em casas de gente pacífica e civilizada. Eu nasci e cresci na região de Zhytomyr. A 8 de março, uma aeronave russa atacou Malyn, uma cidade próxima de Zhytomyr. Um dos ataques aéreos matou uma família de cinco pessoas, incluindo um bebé. Eu também tenho uma filha bebé, o meu coração fica partido ao pensar quantos bebés da idade dela estão a morrer e quantos estão a ficar órfãos nesta guerra e mais vão haver se ninguém parar esta invasão. Eu peço-vos, por favor não fiquem em silêncio, enquanto crianças morrem a cada dia. Por favor, apoiem-nos com as vossas palavras e o vosso apoio. Parem Putin, salvem as crianças ucranianas», concluiu Zinchenko.