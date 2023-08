Olga Carmona, que soube da morte do pai após ter conquistado o Mundial feminino, esteve presente com as restantes companheiras nos festejos em Madrid perante o público espanhol e deixou um discurso emocionado.

A lateral do Real Madrid foi levada aos ares pelas colegas e, depois, recordou a «estrela» que perdeu.

«Um dia muito especial para toda a Espanha, mas também complicado para mim. Ontem [domingo] foi um dia de muitas emoções, por momentos o melhor dia da minha vida e tornou-se no pior. Estou muito emocionada por poder dar esta alegria todo o país. Aqui está a estrela que tanto desejaram e as que nos acompanham do céu», disse Carmona no palco.

A jogadora de 23 anos, recorde-se, marcou o golo decisivo na final e mostrou uma camisola onde se lia «Merchi» e que se soube depois ser uma mensagem de força a uma das melhores amigas, que perdeu a mãe nos últimos dias.