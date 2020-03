Emmanuel Adebayor deixou o Paraguai depois do governo local ter imposto um período de quarentena, rumo ao seu pais natal, o Togo, mas acabou por ficar retido no país vizinho, o Benin. O Club Olimpia emitiu, entretanto, um comunicado a anunciar que avisou o jogador dos riscos que corria ao regressar a casa.

«Emmanuel Adebayor tomou a decisão de voltar ao seu país (Togo) para passar o período de quarentena declarado pelo governo. Cabe informar que o plantel encontra-se dispensado das atividades oficiais do clube, acatando as medidas de prevenção contra a propagação da Covid-19. Como instituição, informámos o jogador dos riscos que corria, mas a sua decisão foi de passar este tempo com a família», lê-se no comunicado do clube de Assunção.

No entanto, Adebayor aterrou no Benin, que faz fronteira com o Togo, e ficou retido, com outros 84 passageiros, em quarentena, num hotel no porto de Cotonou, a maior cidade do Benin. «É como estar em casa. Não me incomoda nada», destacou o experiente avançado de 36 anos aos jornalistas, ainda no aeroporto do Benin.