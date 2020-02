Emmanuel Adebayor já chegou ao Paraguai para ser reforço do Olimpia, atual quinto classificado do Torneio de Abertura.

O presidente do clube, Marco Trovato, mostrou-se entusiasmado com a chegada do experiente jogador de 35 anos.

«Ele vem competir, competir em alto nível, não vem em passeio. Ele ficou atraído pelo desafio da Libertadores, um campeonato que evidentemente nunca jogou. Ele confirmou-nos que vem para competir, para lutar para conseguir coisas importantes com o Olimpia», começou por dizer em declarações à rádio Cadena Ser.

Marco Trovato revelou que Roque Santa Cruz, antigo companheiro de Adebayor no Manchester City e atual jogador do Olimpia, ajudou a convencer o avançado togolês a assinar pelo emblema paraguaio.

«Teve um papel importante. Foi ele que deu o último empurrão que faltava para fechar com o Emmanuel. Uma coisa é quando o clube negoceia com o jogador ou com o representante, outra é quando o jogador fala com um par seu, e ainda mais quando foi seu companheiro», recordou.

Recorde-se que Adebayor estava sem clube desde dezembro, altura em que abandonou os turcos do Kayserispor.