O futebolista espanhol Óliver Torres, do Sevilha, ofereceu as chuteiras a um jovem adepto, no final do jogo da Taça do Rei, ante o Torremolinos, na noite de quarta-feira.

Depois da vitória por 3-0 do Sevilha, o médio ex-FC Porto foi na direção de três adeptos que tinham cachecóis do clube andaluz e um cartaz com a frase: «Troco abraços pela camisola do Sevilha». Óliver acabou a cumprimentar o jovem, a sua mãe e o avô e, de seguida, desapertou os cordões das chuteiras, oferecendo-as ao adepto mais novo.

No seguimento, Óliver deu um abraço ao jovem e, já esta quarta-feira, reagiu ao momento, através da rede social Twitter.

Lleva toda la tarde con el diseño está nerviosito!!!🥴@SevillaFC pic.twitter.com/omdtpOInmx — Isa Muñoz 🇪🇸🇦🇺 (@kodachitos) December 21, 2022

«Espero que guarde as botas com o carinho com que vou guardar o seu abraço», escreveu Óliver, que acabou ainda aplaudido pelos adeptos que presenciaram o momento e a tirar uma fotografia com o jovem adepto contemplado.

A mãe do jovem também agradeceu através da rede social Twitter. «Obrigado, Óliver, fizeste do meu filho o menino mais feliz do mundo», lê-se, na mensagem de Isa Muñoz.