O futebolista francês Olivier Giroud já está em Itália, em Milão, para realizar exames médicos, no âmbito das negociações com o Milan.

O jogador de 34 anos, com contrato com o Chelsea até 2022, está na iminência de ser o novo reforço do clube italiano, depois de três épocas e meia nos azuis de Londres.

A confirmar-se a mudança, este será o terceiro grande campeonato europeu em que Giroud jogará, depois de ter passado pelo futebol francês e inglês.