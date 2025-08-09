Olivier Giroud tem 38 anos, mas ainda dá cartas nos principais palcos do futebol. Este sábado, num particular com o West Ham, o avançado do Lille apontou um golaço de fazer levantar os adeptos das bancadas.

No último minuto da primeira parte, Giroud recebeu um passe longo, deixou a bola bater no peito e rematou com precisão para o fundo das redes.

Um movimento que faz lembrar os melhores anos do avançado francês, conhecido por marcar belos golos. O jogo terminou num empate a uma bola.

Giroud regressou neste verão ao Lille, após duas temporadas nos Los Angeles FC, dos Estados Unidos da América.