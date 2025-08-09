Internacional
VÍDEO: Giroud marca golaço a fazer lembrar os velhos tempos
Avançado do Lille brilha num particular frente ao West Ham
Olivier Giroud tem 38 anos, mas ainda dá cartas nos principais palcos do futebol. Este sábado, num particular com o West Ham, o avançado do Lille apontou um golaço de fazer levantar os adeptos das bancadas.
No último minuto da primeira parte, Giroud recebeu um passe longo, deixou a bola bater no peito e rematou com precisão para o fundo das redes.
Um movimento que faz lembrar os melhores anos do avançado francês, conhecido por marcar belos golos. O jogo terminou num empate a uma bola.
Giroud regressou neste verão ao Lille, após duas temporadas nos Los Angeles FC, dos Estados Unidos da América.
