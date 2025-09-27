Olympiakos recebeu e bateu este sábado o Levadiakos por 3-2. Com três portugueses no onze e mais um a saltar do banco, foi Chiquinho quem deu os três pontos e a liderança na Liga.

Os portugueses Costinha, Chiquinho e Podence alinharam de início no Olympiakos. Foi o capitão, Panagiotis Retsos, quem deu o exemplo e inaugurou o marcador aos 43 minutos. Sebastian Palacios restabeleceu empate (58m).

Dois minutos depois, Chiquinho voltou a dar a vantagem ao Olympiakos. Gelson Martins viria a saltar do banco já para lá da hora de jogo (65m).

Konstantinos Goumas voltou a restabelecer o empate, desta feita aos 79 minutos. No entanto, nova mexida no marcador estava reservada. Já nos descontos, Chiquinho bisou na partida (90+6m) para dar a vitória ao Olympiakos.

Com este triunfo, a equipa mais portuguesa da Grécia mantém-se líder e invencível, com 13 pontos.