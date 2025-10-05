O Olympiakos, recheado de portugueses, saiu derrotado frente ao PAOK e perdeu a liderança da Liga grega. Chiquinho, ex-Benfica, voltou a marcar mas não evitou o desaire (2-1).

Costinha, Chiquinho, Gelson Martins e Daniel Podence foram os portugueses que tiveram início no Olympiakos. Rúben Vezo e Diogo Nascimento não saíram do banco.

Chiquinho abriu o marcador aos 22 minutos. O PAOK respondeu no segundo tempo. Taison restabeleceu o empate aos 63 minutos e Andrija Zivkovic operou a reviravolta através de uma grande penalidade (75m).

Taremi, ex-FC Porto, entrou aos 77 minutos mas o marcador não se alterou mais. Com este desaire (2-1), o Olympiakos desce ao terceiro lugar com 13 pontos. O PAOK, por sua vez, ascendeu ao segundo lugar, com 14 pontos.

No outro jogo com participação portuguesa, João Mário, ex-Benfica, alinhou de início no triunfo do AEK (3-2) frente ao Kifisias que dá acesso à liderança da Liga.

Kifisias entrou forte e já vencia por 2-0 à meia hora de jogo com os golos de Andrews Tetteh (14m) e Pavlos Pantelidis (29m). Ainda antes do intervalo, Dimitrios Kaloskamis (44m) reduziu a desvantagem para um golo.

No segundo tempo, Filipe Relvas, ex-V. Guimarães que entrou no primeiro tempo, viu o cartão vermelho (48m) e deixou o AEK reduzido a dez unidades. Do outro lado, o português ex-Benfica Gerson Sousa entrou aos 56 minutos.

Luka Jovic, ex-Real Madrid, restabeleceu o empate na partida aos 60 minutos. Já em tempo de compensação, Razvan Marin deu o triunfo ao AEK depois de cobrar uma grande penalidade (90+2m).

Com este triunfo (3-2), o AEK mantém-se invencível e é líder da Liga com 16 pontos. O Kifisias é sétimo com sete pontos.