Vangelis Marinakis, proprietário do Olympiacos, e outros 27 arguidos num alegado caso de manipulação de resultados no futebol grego, em 2012 e 2013, foram esta quinta-feira absolvidos por um tribunal de apelação grego.

Após vários meses de audiências, o tribunal constatou que não dispunha de provas suficientes contra os arguidos para as acusações que sobre eles pendiam, nomeadamente de participação em grupo criminoso e manipulação de resultados desportivos.

Esta decisão vai contra as pretensões do procurador que propôs em dezembro de 2020 a absolvição de 23 dos arguidos e a condenação de outros cinco.

Além de Vangelis Marinakis, também o ex-presidente da Federação Helénica de Futebol (HFF), Giorgos Sarris, árbitros, jogadores e dirigentes de vários clubes da primeira divisão estavam entre os acusados.

Marinakis, que também dono do clube inglês Nottingham Forest, sempre alegou a sua inocência.

O Olympiacos, que lidera a superliga grega, com 51 pontos, com 12 de vantagem sobre o Aris, é orientado pelo também português Pedro Martins, e integra no seu plantel José Sá, Rúben Semedo, Pêpê Rodrigues, Tiago Silva e Bruma.