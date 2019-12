Com José Sá e Ruben Semedo em campo, o Olympiakos não saiu do nulo em casa do Volos e pode perder a liderança para o PAOK de Abel Ferreira.



Pese embora o domínio, os vice-campeões helénicos não conseguiram derrubar a muralha adversária.



Com este tropeção, o Olympiakos isolou-se na liderança com 38 pontos e tem mais um que o PAOK que apenas joga esta segunda-feira.