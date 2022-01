O futebolista português Rúben Semedo é notícia na imprensa grega esta terça-feira por alegada nova detenção. De acordo com órgãos de comunicação social do país, o defesa do Olympiakos foi detido na noite de segunda-feira após queixa da namorada.

Na manhã desta terça-feira, o defesa reagiu através das redes sociais face às informações publicadas nas últimas horas.

«Por favor, mais mentiras não. Vamos deixar as coisas bem claras de forma direta, vemo-nos em alguns minutos», publicou Rúben Semedo, no Instagram, numa mensagem a complementar um curto vídeo que mostrou, desde a varanda, em casa.

Segundo vários jornais helénicos, Rúben Semedo foi detido na noite de segunda-feira depois de a companheira ter denunciado agressões por parte do defesa-central, que terá depois trancado a porta de casa, não a deixando entrar.

A polícia, escrevem os gregos, chegou depois ao local, encontrando a mulher fora de casa, tendo depois sido formalizada a queixa que levou à detenção de Semedo.

Em última hora, os jornais da Grécia referem que Rúben Semedo já foi libertado uma vez que a companheira desistiu da queixa.

Este não é o primeiro caso de Rúben Semedo com a justiça: em agosto de 2021, foi acusado de violar uma jovem de 17 anos. Acabaria libertado com uma fiança de dez mil euros.

Em fevereiro de 2018, Semedo foi detido e esteve cinco meses num estabelecimento prisional, acusado de sequestro e agressão com arma ilegal.