A saída de Pedro Martins do comando técnico do Olympiakos ainda não foi oficializada, mas o clube grego já anunciou o substituto: trata-se de Carlos Corberán, que orientou o Huddersfield nas duas últimas épocas.

A posição do técnico português ficou fragilizada na última quarta-feira, depois de cair com estrondo na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com uma pesada derrota (4-0), em Atenas, diante dos israelitas do Maccabi Haifa.

No final do encontro, Pedro Martins frisou que não iria colocar o lugar à disposição. «No meu vocabulário não há a palavra demissão. Nunca me demiti e não o vou fazer no Olympiakos. Nunca vou deixar de acreditar na equipa e nos jogadores. Sei que estamos a passar por um dos momentos mais difíceis da história do Olympiakos e acredito que posso superar os problemas. Se vocês me consideram parte do problema, eu considero-me parte da solução.»

Pedro Martins, de 52 anos, partia para a quinta temporada no emblema helénico, onde conquistou quatro títulos (três campeonatos e uma Taça).

O sucessor, o espanhol Corberán, tem 39 anos. Foi preparador físico no Villarreal, adjunto no Al-Ittihad e Al-Nassr, e tornou-se treinador principal, em 2016, nos cipriotas do DOXA. Passou ainda por Ermir Aradippou e pelos sub-23 do Leeds, antes de chegar ao Championship.

