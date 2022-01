O futebolista português Rúben Semedo confirmou este sábado que foi agredido na Grécia e que tem as suas «desconfianças» sobre os autores do ataque, embora não tenha conseguido identificar nenhuma pessoa, dado que estavam todas encapuzadas.

«Fui atacado, não sei por quem, mas tenho as minhas desconfianças. [Estou] mais ou menos, dentro do possível, saí hoje do hospital. Suturaram-me uma mão, poucas coisas, não me atingiram as pernas, foi pulso, cabeça, ombro, tronco», afirmou, em declarações à TSF, revelando ainda que, há cerca de uma semana, também tinha acontecido um episódio semelhante, embora menos violento.

«Uma semana antes estiveram aqui seguranças do clube a agredir, então não sei. Desta vez vieram pessoas encapuzadas. Não sei, pode ser coincidência, pode não ser. Já tinha acontecido uma semana antes, mas não houve assim uma agressão muito violenta. Estiveram aqui um diretor do clube, um segurança, ameaçaram-me e tal, mas desta vez não consegui identificar ninguém, porque vieram encapuzados», referiu.

A imprensa grega noticiou este sábado que Semedo foi atacado por três homens encapuzados e que o internacional português de 27 anos foi atingido com um bastão nas costas, pernas e braços quando regressava à sua residência, na zona de Glyfada, nos arredores de Atenas, pouco antes da meia-noite, na companhia de um amigo. Após o ataque, Rúben Semedo apresentou queixa na esquadra de polícia.