O Olympiakos celebrou 100 anos, esta segunda-feira, e a festa foi rija!

Milhares de adeptos do clube grego saíram às ruas do Pireu para festejar o centenário e foram surpreendidos com um espetáculo de drones digno da ocasião, que foi visto em vários pontos da cidade de Atenas.

O espetáculo contou ainda com fogo de artificio e com diversos edifícios a «vestirem» as cores do emblema grego, que registou o momento em vídeo.

O Olympiakos é o clube com mais títulos da história do futebol grego, com 47 campeonatos nacionais, 28 Taças, quatro Supertaças e uma Liga Conferência (2023), sendo recordista de troféus em todas as competições.

Ao longo do século, passaram diversos jogadores portugueses pelo clube grego que esta temporada conta com os defesas Costinha e David Carmo, os médios Chiquinho e André Horta e o avançado Gelson Martins e o ex-Benfica Roman Yaremchuck.

Sérgio Oliveira também iniciou a temporada do clube grego, mas no último mercado de inverno rumou ao futebol brasileiro, para reforçar o Sport.

Líder da liga grega com 60 pontos, o OlympiaKos está ainda a disputar os «oitavos» da Liga Europa, tendo de reverter uma desvantagem de 3-0 diante do Bodø/Glimt, na próxima quinta-feira. Tem também um pé na final da Taça da Grécia, fruto da goleada ao AEK Atenas, por 6-0, estando a segunda mão marcada para o início de abril.