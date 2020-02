O Olympiakos, clube treinado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo o PAOK em Salónica por 1-0, na 25.ª jornada, resultado que permitiu alargar de dois para cinco os pontos de vantagem na liderança da primeira fase do principal campeonato da Grécia.

O primeiro e único golo do jogo surgiu já na segunda parte, aos 49 minutos, por Giannoulis, que fez autogolo.

No PAOK, treinado por Abel Ferreira, Vieirinha foi titular e fez os 90 minutos, tal como José Sá e Rúben Semedo do lado dos visitantes. Cafú foi suplente não utilizado no Olympiakos, que teve Bruno Gaspar e Hassan saídos do banco já na segunda parte.

Com este triunfo, o Olympiakos acabou com a invencibilidade de 33 meses do PAOK em jogos das competições gregas. A última derrota desportiva tinha sido a 31 de maio de 2017, ante o Panathinaikos, ainda que o clube de Salónica tenha tido duas derrotas caseiras administrativas em 2018.

Com este resultado, o Olympiakos garante, a uma jornada do fecho da fase regular, o primeiro lugar, com 63 pontos. O PAOK segue em segundo, com 58.

Este domingo, o AEK Atenas, com Nélson Oliveira e Hélder Lopes a titulares e Paulinho e André Simões como suplentes utilizados, venceu o OFI de Ricardo Vaz e Lisandro Semedo, por 3-0.