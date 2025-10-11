A seleção de Omã, treinada pelo português Carlos Queiroz, perdeu este sábado frente aos Emirados Árabes Unidos (2-1) em partida a contar para a segunda jornada da terceira fase de grupos da qualificação asiática para o Mundial de 2026.

A formação orientada pelo ex-selecionador potuguês até começou a vencer, com autogolo de Autonne (12m). A resposta da equipa da casa surgiu na segunda parte. Meloni restabeleceu o empate (76m) e Caio operou a reviravolta (83m).

Depois do empate (0-0) com o Qatar na primeira jornada, esta derrota (2-1) passa a seleção de Omã para a terceira posição, com um ponto conquistado. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, são líderes do grupo A com três pontos. O Qatar é segundo, com um ponto.

Nesta terceira fase asiática, há dois grupos de três seleções cada: o primeiro lugar vale a qualificação direta, ao passo que os segundos classificam-se para um play-off entre si e o vencedor deste acede ao play-off intercontinental.