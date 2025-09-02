A seleção de Omã, treinada pelo português Carlos Queiroz, manteve-se hoje invicta na primeira fase da Taça da Ásia Central, ao vencer o Quirguistão (2-1), em Tashkent, em encontro da segunda jornada do Grupo A.

Três dias depois da estreia com o antigo selecionador luso, na qual empataram frente ao coanfitrião Uzbequistão (1-1), já apurado de forma inédita para o Mundial2026, os omanis estiveram a perder desde os 24 minutos, com um golo de Tamirlan Kozubayev, mas operaram a reviravolta em tempo de compensação, pelo suplente Issam Al Sabhi, aos 90+1 e 90+5.

Numa poule em que o vencedor ruma à final e o segundo classificado acede ao jogo de atribuição da medalha de bronze, a Omã partirá para a terceira e última jornada no topo, com os mesmos quatro pontos e igual diferença de golos do Uzbequistão, que venceu o Turquemenistão (2-1), próximo adversário da seleção de Carlos Queiroz, na sexta-feira, em Tashkent.

Os vencedores das duas poules apuram-se diretamente, ao passo que os segundos classificados medirão forças a duas mãos em novembro para definir o representante asiático no play-off intercontinental.