Omã de Carlos Queiroz derrota Turquemenistão
Seleção comandada pelo treinador luso termina fase de grupos da Taça das Nações da Ásia Central sem derrotas
A seleção de Omã, orientada por Carlos Queiroz, terminou a fase de grupos da Taça das Nações da Ásia Central sem derrotas, ao derrotar o Turquemenistão, por 2-1.
Depois do empate frente ao Uzbequistão (1-1) e da vitória frente ao Quirguistão (2-1), os omanis entraram a vencer, com um autogolo de Rustem Ahallyyew aos 12 minutos. O Turquemenistão empatou o jogo, graças ao golo de Welmyrat Ballakow aos 51 minutos.
Quando já se pensava que o encontro iria terminar empatado, Muhsen Al Ghassani apontou o 2-1 favorável a Omã, aos 90+3 minutos, e tornou-se no herói da partida.
Omã assumiu o primeiro lugar do grupo A do torneio com sete pontos, mais três que o Uzbequistão que tem um jogo por realizar frente ao Quirguistão. Em caso de vitória, o Uzbequistão iguala Omã com sete pontos na classificação. O desempate será feito tendo em conta a diferença entre golos marcados e sofridos. O Quirguistão e o Turquemenistão seguem ambos com um ponto somado.