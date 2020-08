Omar Govea, médio mexicano que representou o FC Porto entre 2015 e 2017, esteve envolvido num grave acidente de viação na cidade de Waregem, Bélgica. Govea ficou ferido na cabeça e na zona dos olhos, foi transportado para um hospital local, mas não corre perigo de vida.



O carro conduzido por Govea despistou-se na madrugada de domingo e apanhou outra viatura que seguia em sentido contrário. Com Govea seguia o georgiano Luka Zarandia, colega de equipa de Omar Govea nos belgas do Zulte Waregem. Sofreu ferimentos ligeiros.



De acordo com a informação prestada pelo clube de Govea e Zarandia, o acidente ocorreu na zona de Sint-Eloois-Vijve e provocou, essencialmente, danos materiais nos automóveis envolvidos. O Zulte Waregem não confirma que Govea conduzia sem carta de condução e sob o efeito de álcool, mas prefere aguardar pelo relatório policial para dar mais informações.



«O clube preza os valores familiares e o profissionalismo, e espera que toda a gente envolvida na nossa instituição faça propaganda dos mesmos», escreveu nos seus canais oficiais o Zulte Waregem.



Uma jornalista mexicana publicou no twitter uma foto onde se percebe bem a violência do acidente. Omar Govea fez 77 jogos e marcou um golo pela equipa B do FC Porto. Após empréstimos ao Mouscron e ao Antuérpia, foi vendido em definitivo em 2019 ao Zulte Waregem.



Omar Govea sufre accidente automovilístico supuestamente iba en estado de ebriedad. Al parecer no pasó a mayores y todos están en buen estado de salud... a esperar más información pic.twitter.com/jACEKFbRQ0 — Tania Ventimilla ⚽️ (@Ventimilla) August 2, 2020